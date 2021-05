Maj pełen kosmicznych atrakcji. Niektóre zobaczysz gołym okiem w Polsce!

Jeżeli pogoda w maju dopisze, to na niebie będziemy mogli podziwiać niesamowite zjawiska. Z tego powodu cieszą się zapewne najbardziej miłośnicy astronomii. W nocy z 26 na 27 kwietnia na niebie mogliśmy podziwiać Superksiężyc. Była to pierwsza taka pełnia w tym roku . Kolejną będziemy mogli podziwiać już w maju, ale na tym nie koniec astronomicznych atrakcji na ten miesiąc.

Antares na majowym niebie

W 2021 roku wypadają aż dwie Superpełnie. Ta druga zdarzy się wieczorem 26 maja po całkowitym zaćmieniu Księżyca. Niestety zaćmienia w Polsce nie zobaczymy, ale Superksiężyc już tak, i to gołym okiem. Krótko po zachodzie Słońca będzie można popatrzeć na południowy wschód - pod warunkiem, że będziemy mieli odkryty i w miarę płaski widnokrąg. Na nocnym niebie pojawi się wtedy lekko zaróżowiona tarcza Księżyca. Już teraz warto pomyśleć, skąd będziecie oglądać to wyjątkowe zjawisko.

Atrakcje na niebie. Co zobaczymy?

W majowe wieczory szczególnie dobrze prezentuje się Księżyc "z profilu". 15 maja księżycowy rogalik dołączy do Marsa. Czerwona Planeta jest już niepozornym punktem na tle gwiazd, ale jej złączenia z Księżycem to zawsze atrakcja dla oka. A księżycowy gruby rogal na tle granatowego nieba oświetlony w sposób uwypuklający rzeźbę jego terenu, kratery, łańcuchy górskie, formacje wydobywające się z cienia wzdłuż linii terminatora to dla wielu pasjonatów najpiękniejszy widok wiosny na firmamencie.