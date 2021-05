Horoskop dzienny na niedzielę 9 maja. Sprawdź, co przewidział dla ciebie los

Wodnik (20.01-18.02) Może udzielić Ci się zły nastrój oraz towarzyszyć Ci będzie uczucie zdenerwowania, gdyż niespodziewanie zatęsknisz za kimś lub za czymś, co kiedyś utraciłeś bezpowrotnie. Nie trać czujności, gdyż może pojawić się szansa, która może Cię ominąć, jeśli jej właśnie dziś nie dostrzeżesz.

Ryby (19.02-20.03) Poczujesz przypływ energii, co popchnie Cię do spędzenia dzisiejszego dnia w aktywny sposób. Osoba o energicznym usposobieniu może udzielić Ci pomocy. Przygotuj się na podejmowanie błyskawicznych decyzji. Uszanuj wcześniej składane obietnice.

Byk (20.04-22.05) Staniesz przed koniecznością podjęcia decyzji. Towarzyszyć ci będą sprzeczne uczucia i różnego typu wątpliwości. Zasięgnij opinii osoby mądrej, bardziej doświadczonej, która nie będzie podchodzić do sprawy czysto emocjonalnie.

Bliźnięta (23.05-21.06) Będzie to dzień sprzyjający wprowadzaniu w życie planów. Możesz przygotowywać się do podróży bądź wybrać się w delegację. Możesz zastanawiać się nad swoją relacją partnerską i zacząć myśleć o przeniesieniu jej na wyższy poziom. Jakiekolwiek podejmiesz działania, mają one szansę na powodzenie.