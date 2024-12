Magdeburg pogrążony w żałobie. Miejsce tragedii kilka dni po zamachu

Akt terroru z 20 grudnia wstrząsnął całymi Niemcami. Agencja AP udostępniła nagrania z Magdeburga, gdzie doszło do tragedii. Mieszkańcy miasta pogrążeni są w żałobie. W okolicach jarmarku bożonarodzeniowego gromadzą się ludzie złożyć kwiaty i zapalić znicze, aby uczcić ofiary ataku. W geście solidarności z poszkodowanymi i ich rodzinami, flagi w mieście zostały opuszczone do połowy masztu. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz odwiedził miejsce ataku, wyrażając głęboki smutek i solidarność z mieszkańcami Magdeburga. Zapewnił również o dokładnym śledztwie w sprawie motywów sprawcy, żeby odpowiednio zareagować. Wezwał też społeczeństwo do jedności, mówiąc: - Musimy stać razem jako kraj. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych również zareagowało na zamach, wyrażając solidarność z Niemcami i przekazując kondolencje rodzinom ofiar.