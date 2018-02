Magdalena Ogórek zabrała głos ws. okładki "Wysokich Obcasów". "Posunęli się za daleko"

Okładka "Wysokich Obcasów" to nokaut, który pokazuje mizerotę feministycznego towarzystwa - twierdzi Magdalena Ogórek. To dopiero początek. Według publicystki, redakcja powinna zostać otoczona infamią oraz wykluczona z dyskursu publicznego.



"Nie jesteś sama. 1 z 3 twoich znajomych miała aborcję" - czytamy na najnowszej okładce "Wysokich Obcasów". Widzimy na niej również trzy kobiety ubrane w koszulki z napisem: "Aborcja jest OK".

Ogórek pyta: jaki będzie krok dalszy?

W ocenie Ogórek, po takiej okładce "Wysokie Obcasy" powinny być otoczone infamią i "absolutnie wykluczone" jako medium z dyskursu publicznego. "Bo jaki jest krok dalszy? Co będziemy oswajać?" - pyta publicystka. Zaznaczyła, że okładka nigdy nie powinna zostać opublikowana.

Uderza w Nowacką

W ocenie Ogórek, "przekraczanie granic" jest konsekwencją "wielu lat podsycania fermentu w przestrzeni publicznej, bardzo często dalekiego od merytorycznej dyskusji na temat aborcji". Podała przykład Barbary Nowackiej. "Jeżeli wychodzi na mównicę sejmową i mówi tak kuriozalne słowa, że płód to zlepek komórek, to są później tego efekty" - stwierdziła.

Ale także inne feministki, w ocenie Ogórek, są winne tego typu przekazom. "Bo to one próbują oswajać aborcję, opowiadając o niej, jak o wizycie u kosmetyczki. Taka dyskusja odchodzi wtedy od granic zdrowego rozsądku" - przekonuje publicystka.

"Prawa kobiet to m.in. prawo do godnego wychowywania dzieci. O tym polskie feministki nie mówią. Polski feminizm osadza się jedynie na temacie in vitro i aborcji, a jest tak dużo innych, ważniejszych dla kobiet spraw" - podsumowała.