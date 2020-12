Magdalena Gorzkowska, utytułowana lekkoatletka zaatakuje K2

Magdalena Gorzkowska zamierza zdobyć K2

"Tygodnie przygotowań. To, na co mam wpływ, jest dopracowane na najwyższym poziomie i najmniejszym szczególe. Wytrenowałam wszystkie niezbędne cechy. Od wytrzymałości, siły, po tolerancję zimna. Ulepszyłam cały sprzęt, tak by najgorsze mrozy i największe wichury nie były mi straszne. Zadbałam o kwestie bezpieczeństwa. Jestem gotowa! Początek mojej wyprawy już za 6 dni!" - napisała w sobotę 12 grudnia na swoim profilu na Instagramie Magdalena Gorzkowska.

K2 znajduje się w Himalajach, na granicy Chin i Pakistanu. To drugi co do wysokości szczyt Ziemi. Ma dokładnie 8611 m n.p.m. Majestatyczny, niezwykle wymagający. Właśnie on jest moim celem tej zimy" - napisała Magdalena Gorzkowska na Instagramie, zapowiadając swoją wyprawę.