Wideo Najnowsze pis + 2 komisjamagdalena biejat oprac. Katarzyna Bogdańska 31 min. temu Magdalena Biejat odwołana. Mamy komentarz - Prawo i Sprawiedliwość pokazało, że nie szanuje obyczajów parlamentarnych, ale przede wszystkim nie szanuje Sejmu i obywateli. Sejm powinien... Rozwiń Pani poseł pani przewodnicząca no … Rozwiń Transkrypcja: Pani poseł pani przewodnicząca no właśnie Dlaczego została Pani od Prawo i Sprawiedliwość Czy to jest tydzień Hani Tak dlatego że Prawo i Sprawiedliwość pokazało że nie szanuje obyczajów parlamentarnych ale Nie szanuje W ogóle sejmu Doba Ścierają się głos To nie Prywatne Prawa i Sprawiedliwości Jesteśmy Z nadania Z nas tutaj sam się nie zgłosił Za nami jak Ola 2 miliony Którego nazwa głosowały i mamy absolutne prawo a lepsze To ci ludzie mają prawo Żeby ich głosu I fakt że Prawo i Sprawiedliwość próbuj Stanbud strumień światła najlepiej o tym że ten post niewygod Bardzo dobrze było to widać Wczoraj kiedy prawo jest prawie Razem z Platformy Obywatelskiej Co ciekawe wyrzuciło do kosza nasz Ustawy zwiększającej Minimalną dla Do 1600 To był projekt którą górę ale nie Zakończyć problemy skrajnego ubóstwa To są statki 1000 Która na to czeka Ale dla Prawa i Sprawiedliwości ważniejsze były polityczne up A nie dobra obywateli i to nic nie podoba że my tutaj jesteśmy ich recenzujemy i pokazujemy że tak naprawdę nie działają mi Dlaczego dlaczego pani jest niewygodna W takim razie dlaczego im tak bardzo zależało na tym żeby panią odwołać bo o tym się mówi Tak to to jak głos to się pojawia Już wcześniej Prawo i Sprawiedliwość boi się lewicy ale boi się też Konfederacji Tak jest że wygląda na to że po co ubrał on ma bardzo wyraźny wpływ na to jak działa Prawo i Sprawiedliwość w jaki sposób Brauna trochę wpłynął na tych polityków bardzo wpłynął to było widać Poseł Braun dociska Nie było 100 w prawej strony i prawo W związku z czym działają Paniczny działają historycznie pokazują swoje Dzisiejsza komisja pokazała że ich argumenty nie mają absolutnie żadnego umocowania Też zarzucają pani tak wcześniej przynajmniej Też o tym Osoba która ma Lewicowe poglądy na temat światopogląd Nie może pełnić tak ważnej roli No ale czy Poglądy Dotycząca bo Czego Ja nie wiem dlatego że Proszę zwrócić uwagę ja jestem przedstawiciel W dużej części znacznej Polskich Rodzin Jam Dzieci Mam męża I moim głównym grzechem Prawa i Sprawiedliwości Że nie czuję się zagrożona przez fakt że istnieją w Polsce inne modele I to jest Problem dla nich najwyraźniej ale tak jak mówiłam No to To nie jest żadne wytłumaczenie Tutaj mamy różne poglądy i Światopoglądy Chrzanowa I powinniśmy się Kulturalny w kieracie A to Podpórka do bata jest uniemożliwia na każdym Tą zasadę taką same Nowy kolor Liście swojego przewodniczącego Rodzi I teraz to Zastanawiam co PiS zaproponuje wam w zamian jest już Jakieś Żebyście mieli Nad inną komisją czy nie Nie nie Propozycji na razie nie ma żadnych W tym kierunku Oczywiście Przede wszystkim wyzywamy żeby Przywrócić nam przewodniczenie komin Takie społeczne i rodzin Ja Zupełnie Rozumiem że pies się boi bo będziemy Zobacz Działania rządu i będziemy sprawdzać Twoich obietnica wywiązują się na razie słabo Pani noc No zobaczymy zobaczymy jak no Będzie prowadziła te obrazy ale Na inne komisję i patrząc na Cytowania Prawo i Sprawiedliwość i nie spodziewam się zbyt To ty zresztą bardzo dobrze widać nagle Prawo i Sprawiedliwość Podnosi argument Dotyczące Ale chciałbym zwrócić uwagę że Jak Kiedy były produkowane Ustawa o zmianie Fundusz Doktor Magda Wsparcie na to żeby Dwuosobowy Położona łapę żeby mógł Emerytury Czyli trochę jest tak że prawie sprawiedliwość żeby dać jednej grupie potrzebującej Apps Potrzebującej zawiera innej grupie potrzebującej zupełnie skandaliczne To myśmy wtedy wyzywali składaliśmy wniosek o wysłuchanie Żeby można było Prowadź do ustawień ten wniosek na komisji Pro Prawo i Sprawiedliwość nawet nie został rozp Więc to są te standardy