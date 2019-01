Magdalena Adamowicz na okładce. Co powiedziała "Newsweekowi"?

Żona zamordowanego prezydenta Gdańska udzieliła okładkowego wywiadu naczelnemu "Newsweeka". Choć ukaże się on w poniedziałek, znamy obszerne fragmenty rozmowy. Magdalena Adamowicz wspomniała w nich m. in. o tym, że w dniu śmierci mąż czuł niepokój.

Paweł Adamowicz był zapraszany na studniówki i otwierał Poloneza. Na taniec z nim czekała też Antonina Adamowicz. "A teraz córka płacze [mamo... już nie zatańczę z tatą poloneza na studniówce, nie zaprowadzi mnie do ołtarza, kogo ja teraz będę o wszystko pytać?]" - powiedziała Magdalena Adamowicz.

Wdowa opisała też poruszające pożegnanie z mężem. Mimo podróży rządowym samolotem, nie udało jej się zdążyć przed jego śmiercią. "Paweł był w takim białym worku, otworzyłam go... i przytulałam się do niego... całowałam. (...) On jeszcze nie był... taki... zimny... jeszcze był ciepły..." - wyznała.