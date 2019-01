Pogrzeb Pawła Adamowicza. Brat ocenia rolę prezydenta i premiera

Piotr Adamowicz opisał, jak z jego perspektywy wyglądał udział władz państwowych w pogrzebie prezydenta Gdańska. Brat zamordowanego włodarza dał do zrozumienia, że nie było pełnej zgody, jeśli chodzi o obecność premiera i - szczególnie - prezydenta.

Adamowicz przyznał, że premier Mateusz Morawiecki już we wtorek sondował w rozmowie z nim możliwość pogrzebu państwowego. - Odpowiedź rodziny była zdecydowana - nie. Żadna kompania reprezentacyjna, skromna asysta wojskowa. Tych rozmów było potem kilka, ale to, co ustaliliśmy w pierwszej zostało dotrzymane - powiedział brat zmarłego.