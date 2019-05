Magdalena Adamowicz idzie do PE. Niesamowite gratulacje od Aleksandry Dulkiewicz

Choć Magdalena Adamowicz jest świeżą twarzą w świecie polityki, już ma na swoim koncie pierwsze sukcesy. W dzisiejszych wyborach do Parlamentu Europejskiego udało jej się uzyskać mandat europosła.

Tegoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego są rekordowe, bowiem jeszcze nigdy nie było na nich tak wysokiej frekwencji. By wybrać europosłów, do urn ruszyła cała Europa.