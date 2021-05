Mafijny boss powiązany ze światem polityki? Dziennikarze ujawniają

"Przestępcza fortuna, wielkie afery, niejasne powiązania ze światem polityki oraz wieloletnia bezkarność - to świat, w którym obraca się bohater reportażu 'Superwizjera'" - czytamy na portalu tvn24.pl. Jak dalej piszą autorzy materiału, Jan L., bo o nim tu mowa, jest jednym z najbardziej tajemniczych polskich przestępców, mającym na koncie miliony złotych.

- Mam wrażenie, że Jan L. to jest nieopisana jeszcze historia polskiej przestępczości - mówi dziennikarz śledczy Robert Zieliński. Materiał rozpoczyna się od krótkiego podsumowania, czym na początku swojej działalności zajmował się mężczyzna. W reportażu słyszymy, że w latach 80. zakładał on pierwsze polskie zorganizowane grupy przestępcze w Wiedniu.

Narkotyki i wyłudzenia. Długa lista aktywności Jana L.

Dziennikarze odkryli również, że Jan L. ma powiązania z firmą Tecra, która oferuje inwestycje na bardzo wysoki procent. Po skontaktowaniu się z prezesem firmy, ten odesłał dziennikarzy do giełdy kryptowalut ProCoinMarket, której - jak się okazuje - właścicielem jest estońska spółka Omnibus24.net. Ta z kolei należy do Polki Natalii L., będącą żoną Jana L., która pracuje na co dzień w żłobku.