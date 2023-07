"Mafia śmieciowa". Tusk uderza w PiS

"Śmietnisko na zachodzie Polski, to jest wynik ich rządów"

Jarosław Kaczyński w niedzielę wyraźnie oskarżył Donalda Tuska o pożar w Zielonej Górze. - To śmietnisko na zachodzie Polski, to jest wynik ich rządów. To są niemieckie śmieci - grzmiał Kaczyński.