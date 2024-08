Madera płonie. Polacy utknęli na wyspie

Popularna wśród polskich turystów wyspa w ogniu. Środkowa część portugalskiej Madery walczy z potężnymi pożarami. Agencja AP udostępniła nagrania z miejscowości Serra de Agua i Curral das Freiras, gdzie łącznie ewakuowano już ponad 100 osób. Według CNN pożary, z którymi od środy strażacy walczą na Maderze, strawiły już kilka budynków w Curral das Freiras. W sobotni wieczór zablokowano przez lokalne służby drogi i szlaki w związku z zagrożeniem dla bezpieczeństwa lokalnej ludności i turystów, których co roku jest wielu w rejonie Curral das Freiras. - Dużo niepokoju, dużo dymu, wysokie temperatury i dużo zmartwień. Ostatnia noc była straszna, bardzo długa. To była noc nie do zapomnienia, bardzo trudna - przyznała Ivone Emperadeiro, mieszkanka Serra de Agua. Lokalne media przekazały, że w rejonie objętym pożarem na wyspie urlopy spędza wielu obcokrajowców, w tym między innymi Brytyjczycy, Niemcy oraz Polacy.