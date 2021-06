Madeleine Albright o sytuacji w Polsce. "Jestem bardzo rozczarowana"

Podczas wywiadu polityk nawiązała do tytułu swojej ostatniej książki. - Faszyzm to nie ideologia. To sposób dochodzenia do władzy. Podziały powstały w społeczeństwach np. z powodów gospodarczych. Ale obecnie kluczowa jest obecność silnego lidera, który mówi, że stoi po stronie jednej grupy. A kiedy pojawiają się ci, którzy myślą inaczej, stają się kozłami ofiarnymi. I podział się pogłębia. Następnie lider zaczyna myśleć, że stoi ponad prawem - przekonywała była sekretarz stanu.