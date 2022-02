"FAZ": Emmanuel Macron zbliża się do Polski

Francja jest gotowa do wzięcia większej odpowiedzialności w Sojuszu. Paryż potwierdził właśnie, że jest gotowy przejąć przewodnictwo nad zgrupowaniem NATO w Rumunii - podkreśla "FAZ". Pałac Elizejski ma nawet rozważać rozmieszczenie systemów rakietowych oraz wojsk i ciężkiego sprzętu NATO na wschodniej flance, gdyby Rosja naruszyła suwerenność Ukrainy i zagroziła "korytarzowi" do krajów bałtyckich. Plany te wykraczają daleko poza "wzmacnianie obecności" we wschodnich regionach Sojuszu - zaznacza niemiecki dziennik.