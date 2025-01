Kłeczek w kapeluszu wiezie Macierewicza. Cały czas mówią o tym, że ktoś ich śledzi

Auto rusza, padają pierwsze pytania. Temat "śledzenia" wraca jednak nieustannie. - Nie ma pan takiego wrażenia, że ma pan "ogon" na co dzień, w życiu - dopytuje się Kłeczek. - Ja nie ma wrażenia, ja mam pewność - odpowiada Macierewicz. - Wiem, że tak jest i to od dziesiątków lat. Są tylko krótkie momenty, kiedy rządzi formacja niepodległościowa, kiedy tych ludzi, którzy mnie ścigali, którzy mnie próbowali zlikwidować, identyfikujemy - mówi były minister obrony narodowej.

"Tu ryba do akwarium, ciągnie się za Wami czerwony pontiac" - słyszymy nagle komunikat. Kłeczek wyjmuje krótkofalówkę. Potem próbuje odpalić auto, ale nagle okazuje się, że to odmawia posłuszeństwa.

- No, ostrzegałem, że tak może być - odpowiada Macierewicz. - Ostrzegałem, że będziemy kontrolowani i że trzeba sobie zdawać sprawę, że zagrożenie kontroli jest tym, co dzisiaj jest realizowane wobec środowisk niepodległościowych - dodaje serio Macierewicz.

- To jest czerwony pontiac, postaramy się go zgubić - mówi zachowując śmiertelną powagę Kłeczek.

- On demonstruje kontrole, więc nie ma to fundamentalnego znaczenia. Zapewne z przodu i z boku są też samochody, które nas kontrolują - mówi Macierewicz.

Konwencja tego wywiadu został utrzymana do końca. Do momentu, gdy Kłeczek po raz kolejny wyjął krótkofalówkę i zwrócił się do "swoich ludzi" z prośbą o stwierdzenie, czy "jest czysto", bo "obiekt został dowieziony do celu".