Kłopoty Macierewicza? Jasne słowa Bodnara. "Nie chcę sugerować"

Donald Tusk postawił Antoniemu Macierewiczowi poważne zarzuty. Czy Adam Bodnar zgadza się ze słowami premiera, że “pętla informacji zaciska się” wokół byłego szefa MON? - Nie chcę sugerować kwestii, które mogłyby się wiązać z zarzutami prawno-karnymi - mówił prokurator generalny Adam Bodnar w programie “Tłit”. - “Pętla informacyjna” to jest coś, co było też przedmiotem licznych publikacji dziennikarskich. Wszystko na to wskazuje, że jest to jedna z tych spraw, którymi będzie się zajmowała komisja do wyjaśnienia wpływów rosyjskich - stwierdził minister sprawiedliwości. Dodał, że w obszarze jego zainteresowań jest sprawa zniszczenia dowodów dotyczących katastrofy smoleńskiej. - Na potrzeby prac podkomisji Macierewicz pozyskał dowody, których nigdy już nie oddał, mimo wielokrotnych wezwań - przypomniał Bodnar.