Macierewicz przyłapany w nocy. Sceny pod pomnikiem smoleńskim

- Panie pośle, informuję pana, że to jest niezgodne z prawem - ostrzegał policjant Antoniego Macierewicza. - Ja pana informuję, że to państwo robicie przestępstwo - rzucił poseł PiS. Politycy PiS nie zamierzają odpuszczać. Kamera agencji PAP nagrała w poniedziałek Antoniego Macierewicza, który pojawił się późną porą pod pomnikiem smoleńskim i czarną farbą w spray'u zamalował tabliczkę wieńca złożonego przez Zbigniewa Komosę. Wszystko to zrobił na oczach policjantów pełniących akurat służbę przy pomniku. "W poniedziałek 10 marca wieczorem, w dniu miesięcznicy smoleńskiej, poseł PiS Antoni Macierewicz przyszedł na pl. Piłsudskiego. Przyniósł ze sobą czarną farbę w aerozolu i za jej pomocą zniszczył tabliczkę na wieńcu. Przy Pomniku Ofiar Tragedii Smoleńskiej położyli go aktywiści, którzy co miesiąc protestują w tym miejscu" - wyjaśniła PAP. Wieniec z tabliczką przypisującą winę za katastrofę smoleńską prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu jest regularnie składany pod pomnikiem smoleńskim. W 2021 roku Sąd Najwyższy orzekł, że treść tabliczki nie stanowi zniewagi pomnika smoleńskiego, co potwierdziło prawo do składania takiego wieńca. Stąd też zachowanie Macierewicza może być potraktowane jako akt wandalizmu.