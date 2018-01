Macierewicz pożegna się z rządem? Nie ma tematu

Antoni Macierewicz był gościem w Polskim Radio 24. Podczas audycji "24 Pytania - Rozmowa Poranka" został zupełnie pominięty temat, którym żyje Polska, czyli rekonstrukcji w rządzie Mateusza Morawieckiego.

- Pewnie mi pan powie, że to pytanie do premiera, jeśli zapytam pana o rekonstrukcję… - zaczęła rozmowę prowadząca program Dorota Kania. - Do prezydenta i premiera - powiedział szef MON kończąc dyskusję nad tematem, który jest szeroko komentowany w opinii publicznej. Kolejnych pytań w tym temacie już nie było.

Macierewicz odniósł do sprawy gen. Kraszewskiego, prezydenckiego doradcy, który stracił dostęp do informacji niejawnych. - Sprawa jest zakończona. Służba Kontrwywiadu Wojskowego stwierdziła to jednoznacznie - mówił. - To stanowisko państwa polskiego. Zakres informacji nie pozostawia wątpliwości, dowody są jednoznaczne - dodał. Generał odwołał się od decyzji do premiera. Ten z kolei wyznaczył Mariusza Kamińskiego do zbadania sprawy.