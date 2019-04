Macierewicz nakazał włamanie do siedziby NATO. Sąd wydał wyrok

W 2015 roku ówczesny szef MON Antoni Macierewicz nakazał przeprowadzić wejście do Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. Macierewicz chciał odwołać płk. Duszę i gen. Pytla, którzy pracowali w Centrum. Sąd orzekł, że b. szef MON działał bez podstawy prawnej.

Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że wejście do Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO przez współpracowników Antoniego Macierewicza było bezprawne. - Odwołanie oskarżonych z funkcji odbyło się z naruszeniem prawa. Nie było podstaw prawnych, by wkroczyć na teren Centrum - powiedział w uzasadnieniu sędzia Marek Celej.

- Jeśli to orzeczenie się uprawomocni, może być mocną podstawą do postawienia zarzutów Macierewiczowi i jego urzędnikom - mówi w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" mecenas Antoni Kania-Sieniawski, pełnomocnik oficerów, na których wcześniej MON złożyło szereg zawiadomień do prokuratury.