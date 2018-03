Maciek zaginął w górach. Finał poszukiwań jest tragiczny

Administratorzy strony Tatromaniak.pl opublikowali rozpaczliwy komunikat. 3 marca rano, ich kolega wyruszył z Kasprowego Wierchu w stronę Świnicy. W niedzielę pojawiła się informacja o jego śmierci.

"Prawdopodobnie ze Świnicy Maciek kierował się w stronę Pięciu Stawów. Dzwoniliśmy do schronisk, sprawdziliśmy dom, wczoraj powiadomiliśmy TOPR i Policję" – czytamy we wpisie na Facebooku. Pojawił się o godz. 9:30 i zmobilizował do działania setki osób. Niestety, tuż przed południem portal tp24.pl opublikował informację o śmierci Maćka.