Ma zająć się Polskim Ładem. Wiceminister zmieni resort

"Polski Ład to m.in. największa reforma obniżająca podatki, tworząca solidarny system podatkowy. Premier Mateusz Morawiecki zdecydował, że jej wdrożenie wesprze Artur Soboń, który m. in.: podpisał umowę społeczną w górnictwie, doprowadził do szerokiego przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. Przejdzie z Ministerstwa Rozwoju i Technologii do Ministerstwa Finansów. Wdrożenie każdej dużej zmiany jest wyzwaniem organizacyjnym. Cel reformy jest jasny - sprawiedliwe, niższe podatki - wyższe pensje Polaków" napisał rzecznik rządu.