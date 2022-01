Projekt dot. weryfikacji covidowej zyska poparcie PiS? Fogiel twierdzi, że większość klubu będzie "za".

Brak dyscypliny w klubie PiS

"Myślę, że na nadchodzącym, w najbliższym tygodniu, posiedzeniu Sejmu ta ustawa trafi pod obrady parlamentu" - dodał Fogiel. Wicerzecznik partii dodał, że podczas głosowania nie będzie obowiązywać dyscyplina. Dopytywany dlaczego, odpowiedział, że "nie jest tajemnicą, że jest pewne środowisko, które ma wątpliwości co do tych rozwiązań". "Ja tych wątpliwości nie podzielam, ale równocześnie musimy brać to pod uwagę" - dodał.