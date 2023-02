Putin wydał zgodę? Jest reakcja ofiar katastrofy z 2014 roku

"Putin nie może być ścigany, ponieważ ma immunitet, wiemy o tym" - mówi Piet Ploeg, prezes MH17 Survivor Foundation. - "Ale teraz wiemy również, że był bardzo szczegółowo informowany przez swoich doradców o tym, co dokładnie wydarzyło się w Donbasie. To pokazuje, że ta gra została rozegrana na bardzo wysokim poziomie, i to jest dla nas ważne" - dodaje Ploeg.