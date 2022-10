Łzy cisną się do oczu. 8-letnia Ukrainka w "Mam talent"

Losy dzieci, które trafiły do Rosji i na terytoria okupowane, są bardzo trudne do ustalenia. Wicepremier Iryna Wereszczuk powiadomiła niedawno, że do Rosji wywieziono co najmniej 2,1 tys. dzieci pozbawionych pieczy rodzicielskiej. Jak dotąd udało się sprowadzić do kraju 55 dzieci.