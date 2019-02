Lwów. Donald Tusk doktorem honoris causa

Szef Rady Europejskiej odebrał honorowy tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Lwowskiego. Donald Tusk mówił o roli Solidarności w odrodzeniu wolności na Ukrainie i o związkach Lwowa i Gdańska. Wspomniał także tragicznie zmarłego Pawła Adamowicza.

Donald Tusk stwierdził, że jednym z najbardziej wzruszających wyrazów solidarności po śmierci Pawła Adamowicza był wielki portret zamordowanego prezydenta Gdańska wyświetlony na ścianie lwowskiego ratusza. - Mer Lwowa Andrej Sadowy przyleciał specjalnie do Gdańska, by postać na chwilę przy trumnie prezydenta - powiedział szef Rady Europejskiej.

To nie jedyne związki między Lwowem i Gdańskiem, o których mówił odbierając honorowy tytuł miejscowej uczelni. Tusk wspominał, że gdy w latach 70-tych brał udział w nielegalnych demonstracje przeciw władzy, ruszały one sprzed pomnika Jana Sobieskiego. Przed wojną stał on właśnie we Lwowie.