Tusk oddał hołd Ukraińcom. "Są inspiracją dla wszystkich"

Szef Rady Europejskiej jest w Kijowie, gdzie wraz z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenko oddał hołd ofiarom Majdanu. Donald Tusk zamieścił na Twitterze wpis, w którym chwali Ukraińców.

"Ukraińcy są inspiracją dla nas wszystkich. Kiedy potrzeba, są bohaterscy. Kiedy indziej - są pragmatyczni i twardo stąpający po ziemi" - napisał Tusk na Twitterze. Do wpisu dołączył też zdjęcie przedstawiające go klęczącego przy miejscu pamięci ofiar Majdanu.

Tusk przebywa z wizytą w Kijowie od poniedziałku i potrwa ona jeszcze dwa dni. Jak napisał w mediach społecznościowych, do stolicy Ukrainy przyjechał, by oddać hołd wszystkim Ukraińcom w piątą rocznicę protestów na Majdanie Niepodległości. Wybuchły one w listopadzie 2013 r. w reakcji na decyzję o niepodpisywaniu umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską.