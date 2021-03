Luzowanie obostrzeń w Wielkiej Brytanii. Johnson: za kilka dni będę mógł pójść do fryzjera

Polacy łamią nowe obostrzenia. Uwaga! Policja ostrzega, że zmieniło się prawo

Koronawirus Wielka Brytania. Droga do wolności

- Już za kilka dni będę mógł wreszcie pójść do fryzjera. Ale co ważniejsze, będę mógł pójść ulicą i - ostrożnie, ale nieodwracalnie - wypiję pintę piwa w pubie. I w obecnym stanie rzeczy nie widzę w danych absolutnie niczego, co mogłoby mnie odwieść od kontynuowania naszej drogi do wolności, odblokowania naszej gospodarki i powrotu do życia, które kochamy - powiedział premier Wielkiej Brytanii podczas wirtualnej konferencji Partii Konserwatywnej.