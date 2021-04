Luzowanie obostrzeń. Minister zdrowia o możliwych zmianach w planie na maj

O luzowanie obostrzeń minister Adam Niedzielski pytany był w środę wieczorem w Polsat News. - Wszystko zależy od sytuacji epidemiologicznej. Myślę, że jeśli wykonamy 20 milionów szczepień do końca czerwca, to łatwiej będzie podejmować odważniejsze decyzje - stwierdził.

- Stoimy na stanowisku, że nie należy nikogo dyskryminować w dostępie do usług z powodu braku szczepień - powiedział Adam Niedzielski, pytany o certyfikaty dla zaszczepionych. Dodał, że co do wymagań innych państw, to już teraz można pobrać po szczepieniu zaświadczenie z systemu elektronicznego przez Konto Pacjenta lub pobrać na miejscu podania preparatu.