Śląski. Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego. Padła data zdjęcia maseczek

- 5 tys. zakażeń dziennie to wyznacznik stabilności planu luzowania obostrzeń - podkreślał minister zdrowia Adam Niedzielski. - Plan, który zaprezentowaliśmy jest przede wszystkim kompleksowy, też oparty na prognozie zachorowań, którą mamy i która jest oparta na fundamentalnym założeniu, że to tempo, które obserwujemy i tempo spadku zakażeń jest bardzo wysokie, będzie się oczywiście ono utrzymywało i stopniowo wygaszało tak, żebyśmy w połowie maja mieli liczbę zachorowań poniżej pięciu tysięcy dziennie. To jest pewnego rodzaju wyznacznik stabilności tego planu – dodał.