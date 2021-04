Luzowanie obostrzeń. Ekspert ocenia ruch rządu

Luzowanie obostrzeń, które czeka nas w maju, będzie wprowadzane stopniowo. Rządzący zezwolili m.in. na organizowanie imprez okolicznościowych tylko na otwartej przestrzeni i to ze znacznym limitem gości. - To i tak są dość odważne decyzje. Cały czas jednak, z punktu widzenia medycznego, nie żyjemy w "luksusie" epidemiologicznym, żeby powiedzieć: "dobra, to koniec i wszystko będzie dobrze" - ocenił w programie "Newsroom WP" prof. Miłosz Parczewski, specjalista chorób zakaźnych, członek Rady Medycznej przy premierze. - Musimy pamiętać, że kwiecień był bardzo ciężki. Nie zachłystujmy się tą poprawą - apelował gość Agnieszki Kopacz, podkreślając, że plan luzowania obostrzeń na maj zawiera działania, które możliwe są na tym etapie pandemii. - To i tak jest bardzo dużo - stwierdził prof. Parczewski.

