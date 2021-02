Luzowanie obostrzeń. Będzie powrót do stref? Odpowiedź Michała Dworczyka

- Takie pomysły i dyskusje pojawiały się w rządzie, ale nie słyszałem, żeby były w tej kwestii jakieś rozstrzygnięcia - mówił szef KPRM Michał Dworczyk w programie "Tłit", pytany o powrót do stref epidemicznych. Dopytywany, czy to dobry pomysł, wskazał, że "decyzje powinny iść w kierunku takim, żeby przede wszystkim konsekwencje były bezpieczne z punktu widzenia obywateli". - Musimy wykazywać się elastycznością. Epidemia jest tylko w pewnej części przewidywalna. Naszym atutem w czasie ubiegłych kilkunastu miesięcy było to, że potrafiliśmy podejmować szybko decyzje, przystosowując się do aktualnej sytuacji - podkreślił Dworczyk.

