Luzowanie obostrzeń. Bartosz Arłukowicz zaniepokojony

- Z całą pewnością potrzeba luzowania restrykcji jest, tylko musi to być robione mądrze i spokojnie. Nie jest tak, że pandemia się skończyła. Nam czwarta fala zagaża - mówił o poluzowaniu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa były minister zdrowia, europoseł PO Bartosz Arłukowicz w programie "Tłit". - Czytam doniesienia ekspertów i niestety one są niepokojące. Gwałtowne poluzowanie nie jest dobrą rzeczą. Musimy dalej przestrzegać zasad - podkreślił. Arłukowicz zwrócił też uwagę na rozbieżności w kwestii luzowania w poszczególnych sferach życia. - Jeśli mamy zakaz zgromadzeń spontanicznych, a jednocześnie otwieramy dyskoteki, to wzbudza to moje wątpliwości - powiedział.