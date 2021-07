Luki w sejmowych zabezpieczeniach. Senator PiS komentuje doniesienia WP. "Jestem przerażony"

W ramach dziennikarskiego śledztwa Wirtualna Polska ujawniła, że byli pracownicy Kancelarii Sejmu wciąż mają dostęp do sejmowej poczty. Autorzy artykułu, Szymon Jadczak i Patryk Słowik, udowodnili również, że system zabezpieczeń skrzynek mailowych polityków jest archaiczny. - Oczywiście, że jestem przerażony. (...) To są kwestie bezpieczeństwa państwa polskiego. Tutaj widać wyraźnie, że w tym zakresie mamy sytuację taką, jaką mamy. Choć nawet najlepiej zorganizowane państwa na świecie mają z tym problemy - komentował w programie "Newsroom WP" Jan Maria Jackowski, senator Prawa i Sprawiedliwości. - Będziemy niestety prawdopodobnie świadkami wykorzystywania różnych rewelacji z różnych skrzynek. Być może będą to fałszywki, być może będą to podrasowane materiały - zapowiedział parlamentarzysta PiS.