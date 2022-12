Łukaszenka znalazł wymówkę. Odmawia Putinowi

"Sytuacja nie poprawia się, tylko eskaluje. Widzimy, że niestety państwa sąsiednie aktywnie się militaryzują. Nie chcę, by ktokolwiek był przerażony, że jutro wybuchnie wojna. Jak podkreśla prezydent: nie przygotowujemy się do wojny. Widząc, jak działają nasi sąsiedzi, my, naturalnie, jesteśmy zobowiązani do reagowania na wszystko, co się dzieje i do przygotowania naszych sił zbrojnych, naszego państwa. Przede wszystkim do obrony. Nie zamierzamy nikomu grozić ani nikogo atakować" - podkreślono w oświadczeniu.