Łukaszenka szkoli swoich żołnierzy u Putina. Białoruskie wojska nagrane w Rosji

Białorusini szkolą się w Rosji. Rosyjskie MON oficjalnie poinformowało, że od 3 kwietnia armia Łukaszenki bierze udział w wojskowych manewrach. Żołnierze są szkoleni z m.in. obsługi systemów rakietowych Iskander. Amerykańska agencja Associated Press udostępniła nagranie z ćwiczeń na południu Rosji. Agencja nie była w stanie zweryfikować dokładnego miejsca i daty nagrania. Materiały Rosjan mają bowiem najczęściej charakter propagandowy. Na opublikowanym nagraniu widać żołnierzy Łukaszenki i mobilne platformy z wyrzutniami typu TEL. W pewnym momencie odsłaniany jest pocisk balistyczny krótkiego zasięgu 9K720 Iskander, zdolny do przenoszenia pocisków jądrowych. Ta rosyjska broń jest przeznaczona głównie do wykonywania uderzeń na ważne cele lądowe, takie jak samoloty i śmigłowce na lotniskach, węzły łączności, stanowiska dowodzenia czy elektrownie. Pod koniec marca Władimir Putin zapowiedział, że na terytorium Białorusi Rosja rozmieści taktyczną broń jądrową. Zdaniem dziennikarzy Associated Press, tego typu propagandowe nagrania są dowodem tego, że szkolenia białoruskiego wojska mogą być zapowiedzią kolejnych niebezpiecznych kroków rosyjskiego dyktatora.