Łukaszenka: Nie umrę, chłopaki. Będziecie cierpieć ze mną długo

- Adenowirus lub co tam było? Adenowirus. Ponieważ nie miałem możliwości się leczyć, bo wtedy jechałem do Moskwy, potem do Subbotnik, potem do Grodna, potem do Homla to wszystko się nawarstwiło. Dlatego nie umrę, chłopaki. Będziecie cierpieć ze mną bardzo długo - powiedział Łukaszenka.