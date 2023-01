Łukaszenka dygocze przed Ławrowem. "Zrobiliśmy wszystko"

- Próby zduszenia Białorusi i Rosji nie powiodły się - powiedział Łukaszenka na spotkaniu z Sergiejem Ławrowem. - Problemy związane z funkcjonowaniem Federacji Rosyjskiej w Ukrainie. Wszystko, co obiecałem, wszystko, co jest potrzebne Rosji w tym trudnym okresie. Co jest dla Rosji… Dla nas, dla Rosji i Białorusi, robimy - zapewniał białoruski dyktator. Ławrow po raz mówił o "złym Zachodzie" oraz o pociągu pancernym.