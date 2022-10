Łukaszenka do Polski. "Prowokują was"

Łukaszenka w wywiadzie ostrzegł Stany Zjednoczone przed "reakcją łańcuchową" na rozmieszczenie broni jądrowej w Polsce. - Broń nuklearna: niech będzie w magazynach tam, gdzie jest. Bo jeśli tylko broń nuklearna przeniesie się np. do Polski. To reakcja łańcuchowa. Z drugiej strony nastąpią kroki odwetowe. Właśnie za to. Musimy się uspokoić i usiąść przy stole negocjacyjnym – powiedział Łukaszenka.