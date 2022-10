Rosjanie czują się bezkarni. "Wiedzą, że nie spotkają ich konsekwencje"

Sposób traktowania jeńców wojennych reguluje tzw. III konwencja genewska z 1949 roku. - Rosja jest jej stroną, co oznacza, że zobowiązała się do przestrzegania tych przepisów. Główną zasadą tej konwencji jest to, że osoby, które nie uczestniczą już w walce i zostały wzięte do niewoli, muszą być traktowane w sposób humanitarny. Ten obowiązek ciąży na państwie, które w niewoli ich przetrzymuje - mówi z kolei dr Adamska-Gallant.