Wojenna kolej życia

Lokomotywa i osiem niebieskich wagonów z żółtą linią pośrodku wjeżdżają na stację w Pokrowsku we wschodniej Ukrainie. Kilkadziesiąt kilometrów od linii frontu. Pociąg "Lekarzy Bez Granic" to unikatowy szpital na torach, który powstał, by transportować ofiary wojny. Ewakuowani to głównie mieszkańcy obwodów donieckiego i ługańskiego. Ponad dwudziestogodzinna podróż na zachód kraju innym środkiem transportu, mogłaby zagrażać ich życiu. Historie opowiadane przez pacjentów to ilustracja tego, jak brutalna jest rosyjska inwazja na Ukrainę.