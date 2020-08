Łukasz Szumowski odchodzi. Donald Tusk ironicznie: to było do Aleksandra Łukaszenki

Minister zdrowia podał się do dymisji. W żartobliwym tonie skomentował to były premier. "Przecież 'Uchadzi!' [Odejdź - red.] było pod adresem Łukaszenki, nie Łukasza" - napisał Donald Tusk, odnosząc się do sytuacji na Białorusi.

Łukasz Szumowski odchodzi. Komentarz Donalda Tuska w żartobliwym tonie (GETTY, SOPA Images/LightRocket via Gett, Fot: SOPA Images)