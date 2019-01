Łukasz Szumowski o obrażeniach Adamowicza. "Doznał potwornych urazów"

- Musimy sobie uświadomić, że śp. Paweł Adamowicz doznał potwornych urazów. To nie było skaleczenie, przecięcie. Serce, jelita, śledziona, przepona, wszystko uszkodzone w wyniku brutalnego ataku - powiedział na antenie Polsat News minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Minister zdrowia podkreśla, że Adamowicz trafił do szpitala w bardzo ciężkim stanie, "na granicy życia i śmierci". Szumowski pochwalił starania lekarzy, którzy robili wszystko, by ocalić życie prezydenta Gdańska. - Jeżeli w każdym z nas jest 5-6 litrów krwi, a panu prezydentowi przetoczono 20-30 litrów, już trudno powiedzieć ile, bo to cały czas się wymieniało - tłumaczył.