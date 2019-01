Paweł Adamowicz nie żyje. Utrudniony kontakt ze Stefanem W. "Nie reaguje"

- Kontakt ze Stefanem W. jest utrudniony – mówi jego obrońca mec. Damian Konieczny. Mężczyzna, który ma zarzut zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, przebywa w tzw. celi "n" dla wyjątkowo niebezpiecznych osadzonych.

W poniedziałek biegły rozmawiał ze Stefanem W. Lekarz stwierdził, że stan mężczyzny pozwala, by przebywał w areszcie. Były co do tego wątpliwości, ponieważ, - jak ujawniła Wirtualna Polska – nożownik w przeszłości cierpiał na schizofrenię paranoidalną i niedawno odstawił leki.