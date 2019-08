Łukasz Szumowski: może mam przeprosić, bo za mało środków trafia do fundacji o. Rydzyka?

Minister zdrowia zapewnił z Polsat News, że jego resort dba o reklamę w różnych mediach. Nie tylko tych z Torunia. To odpowiedź na zarzuty Krzysztofa Brejzy. Polityk PO domaga się, by NIK sprawdził ministerialne dotacje dla fundacji o. Rydzyka



- Ja się staram od tego awanturnictwa trzymać z daleka. Pochwalę nawet moich poprzedników (kardiochirurga i b. ministra zdrowia Mariana) Zembalę, byłego ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza. Przygotowywali oni uchwałę, która obliguje szefa resortu zdrowia do informowania pacjentów i prowadzenia kampanii w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. To akurat się udało - podkreślił gość Polsat News.

Takim "awanturnictwem" minister zdrowia nazwał wpis Krzysztofa Brejzy . "(...) 900 tys. zł, zamiast na leczenie chorych, popłynęło do mediów o niszowej oglądalności. Wnoszę o kontrolę doraźną w MZ i w fundacji" - napisał na Twitterze polityk PO .

Szumowski dodał, że kwota niemal miliona złotych, która trafiła do fundacji o. Rydzyka, stanowi ok. 5 proc. środków, które ministerstwo przeznacza na kampanie informacyjne do mediów.