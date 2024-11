Łukasz Mejza i dwóch kryminalistów. Z kim rozmawia poseł PiS

Tak szczegóły tej sprawy opisywała w grudniu 2015 r. pomorska prasa: "Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji we współpracy z antyterrorystami z Komendy Wojewódzkiej Policji zatrzymali podejrzanych o uprowadzenie kobiety. (...) Jak ustalono, sprawcy, grożąc przedmiotem przypominającym broń oraz paralizatorem, zmusili kobietę do wejścia do samochodu. Została zabrana do jednego z mieszkań na terenie Gdańska. W mieszkaniu przetrzymywana była od 16 do 19 kwietnia 2015 roku. W tym czasie została zmuszona do zarejestrowania na swoje dane działalności gospodarczej oraz założenia rachunku bankowego. Uprawniał on do uzyskania terminalu płatniczego. Sprawcy zmusili również partnera pokrzywdzonej do zapłaty 5 tys. zł".