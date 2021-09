Łukasz Jasina zatrudniony w MSZ. Staszewski: jeśli rzeczywiście jest gejem, należy o tym mówić

"Jeżeli Łukasz Jasina, nowszy rzecznik MSZ, rzeczywiście jest gejem, to oczywiście należy o tym mówić i to wyśmiewać. Ten rząd walczy z osobami LGBT, tworzy strefy wolne od LGBT. To taka sama hipokryzja jak posłanka, która po cichu usuwa ciąże i publicznie potępia aborcję. Komedia" - napisał Bart Staszewski.