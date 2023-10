Ludzkie szczątki na budowie. Ponure znalezisko na Lubelszczyźnie

Tajemnicze znalezisko w trakcie prac budowlanych na terenie Chełma w woj. lubelskim. Przy ul. Lwowskiej w centrum miasta w miejscu poprzedniego dworca PKS prowadzone są roboty budowlane w związku wznoszeniem nowego budynku. Oprócz tego prowadzone są też badania archeologiczne i kilka dni temu doszło tam do szokującego odkrycia. Pod ziemią znaleziono groby, a w nich ludzkie szczątki i wraz z nimi zabytkowe artefakty, takie jak ozdoby z brązu czy naczynia z ceramiki. Lubelski Konserwator Zabytków udostępnił zdjęcia, na których można zobaczyć, jak wyglądają teraz prace przy ul. Lwowskiej. Ciała zakopano na niewielkiej głębokości, dlatego zdaniem lubelskich badaczy mają one związek z okresem międzywojennym, gdzie wówczas w tym miejscu była miejska targowica. Tajemnicą jednak pozostaje fakt, że archiwalia i źródła kartograficzne Chełma nie wspominają, aby na tym terenie istniały wcześniej miejsca pochówków. "W trakcie aktualnie prowadzonych badań archeologicznych odkryto dotychczas 19 grobów w większości in situ. Groby w większości były nowożytne, bez wyposażenia. W zasypiskach znaleziono zabytkową ceramikę z XIII-XVII/XVIII wieku oraz artefakty z XIX i XX wieku. Pochówki najprawdopodobniej były trumienne, co potwierdzają metalowe ćwieki, drewno niestety nie zachowało się. Wśród pochówków wystąpiły zarówno groby osób dorosłych, jak i dzieci. Jeden grób jest grobem żołnierza prawdopodobnie z okresu II wojny światowej. Przy szczątkach ułożonych twarzą do dołu, znaleziono klamerkę" - przekazał Lubelski Konserwator Zabytków w oświadczeniu.