Ludzie wyszli na ulice. Martynika zapłonęła

Eskalacja protestów

Protesty na Martynice, które rozpoczęły się we wrześniu w odpowiedzi na wysokie koszty życia, przerodziły się w zamieszki uliczne. Mimo że sytuacja uspokoiła się w ostatnich tygodniach, 7 października doszło do starć między żandarmerią a protestującymi w Le Lamentin, drugim co do wielkości mieście Martyniki. Od tego czasu każdej nocy dochodzi do podpaleń i starć.