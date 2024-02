Ludzie patrzą na ceny i łapią się za głowę. "Mnie dziwią takie ceny, ale mam wytłumaczenie"

Zgadza się z nią klient, który zwraca też uwagę na to że np. w Biedronce niższe ceny obowiązują przy zakupach za 299 zł. - Nie jestem klientem Lidla czy Biedronki, ale wiem, że to jest polityka globalna. Spójrzmy na gazetki, te promocje nie są opłacalne, ale kiedy ludzie załadują cały koszyk i kupią też produkty, które są droższe, to sklep w efekcie zarobi więcej - mówi.