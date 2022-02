Ludwik Dorn o "lex Kaczyński": Ciężka, osobista i polityczna porażka prezesa PiS

Ktoś kto zna sytuację wewnątrz PiS, wie, że pan Kaczyński "gromadzi noże i siepacze do rzezi niewiniątek", która nastąpi przy układaniu list wyborczych. W ostatnim czasie mieliśmy ważną zmianę w statucie, która oznaczała powołanie partyjnych sekretarzy wojewódzkich. Wygląda to podobnie do krwawego przebiegu rewolucji francuskiej, kiedy powołano komisarzy. W przypadku PiS, są to osoby zależne wyłącznie od Kaczyńskiego, opłacane przez Nowogrodzką i mające nadzorować organy terenowe. To one, wspólnie z Jarosławem Kaczyńskim, będą układać listy wyborcze. Władze w poszczególnych okręgach będą co najwyżej ich petentami. Rzeź niewiniątek nastąpi przy układaniu list wyborczych w 2023 roku.